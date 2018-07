Bill Clinton defenderá atuação de Obama na economia O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, que discursará após às 22h (meia noite, hora de Brasília) desta quarta-feira no segundo dia da convenção do Partido Democrata, deverá fazer uma vigorosa defesa do presidente Barack Obama, de acordo com trechos do discurso do ex-mandatário divulgados para o Wall Street Journal. Clinton governou os EUA entre 1993 e 2001, levando o país a um forte crescimento econômico.