Bill Clinton faz defesa vigorosa de Obama na convenção democrata

Texto atualizado às 9h39

CHARLOTTE, CAROLINA DO NORTE, EUA - O ex-presidente dos EUA Bill Clinton fez na noite de quarta-feira, 5, uma defesa entusiasmada do modo como o presidente Barack Obama vem administrando a debilitada economia norte-americana. O discurso de Clinton foi o ponto alto do segundo dia da convenção democrata, que está sendo realizada na cidade de Charlotte.

Clinton desfechou um ataque detalhado contra o republicano Mitt Romeny, opositor de Obama na corrida para a Casa Branca, durante um eletrizante discurso na convenção do Partido Democrata. Demonstrando que continua sendo um brilhante orador, quase 12 anos depois de deixar a Presidência, Clinton fez uma defesa mais convincente das ações de Obama na Casa Branca do que talvez o próprio Obama tenha feito até agora.

O ex-presidente Bill Clinton (dir.) se curva diante de Obama na Convenção Democrata

O ex-presidente disse que Obama não deveria ser culpado pela má situação da economia que ele herdou quando assumiu o poder em 2009 e que ele lançou as bases para um forte crescimento do país, se os eleitores lhe derem mais tempo, com um novo mandato na eleição de 6 de novembro. "Escutem-me agora", disse Clinton. "Nenhum presidente, nem eu, nem nenhum de meus antecessores, poderia ter reparado completamente em quatro anos os danos que ele encontrou".

Republicano

Clinton atacou o candidato do Partido Republicano à presidência, Mitt Romney. "O argumento dele é simples: ''Nós deixamos para ele (Obama) uma bagunça total, que ele ainda não conseguiu arrumar. Então o demita e nos coloque de volta'", disse o ex-presidente, que comandou o palco por cerca de 50 minutos.

Pesquisas mostram que ele ainda é popular entre os norte-americanos, que lembram de sua presidência como um período de prosperidade econômica. "Se você quer um país de prosperidade compartilhada e responsabilidade compartilhada, uma sociedade em que 'estamos-todos-juntos-nessa', você deve votar em Barack Obama e (no vice-presidente) Joe Biden", afirmou. Após o discurso, Obama subiu ao palco e abraçou Clinton, que se curvou diante do sucessor.

O presidente falará ao público na noite desta nesta quinta-feira, o clímax da convenção.

Com Reuters e AP