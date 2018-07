Bill Clinton pede reeleição de Obama para 'manter vivo o sonho americano'

CHARLOTTE - Durante discurso no segundo dia da convenção nacional dos democratas nos Estados Unidos, o ex-presidente Bill Clinton pediu nesta quarta-feira, 5, a reeleição do atual líder Barack Obama para "manter vivo o sonho americano", fortalecer a classe média e garantir oportunidades para os jovens imigrantes.

"Quero nomear um homem frio por fora, mas que arde pelos EUA por dentro; um homem que acredita que podemos construir uma nova economia para o sonho americano guiada pela inovação e pela criatividade, a educação e a cooperação", disse Clinton. Após nomear formalmente Obama como candidato democrata à reeleição e com o presidente americano recém chegado na Time Warner Cable Arena de Charlotte (Carolina do Norte), Clinton o definiu como "um homem que deteve a queda na depressão e pôs o país no longo caminho à recuperação".

"O presidente Obama começou com uma economia muito mais débil que eu.", disse Clinton, que governou durante o período mais longo de prosperidade econômica na história americana (1993-2001). "Nenhum presidente, nem eu nem nenhum dos meus antecessores, poderia ter reparado todo o dano em apenas quatro anos. Mas as condições estão melhorando e se vocês renovarem o mandato do presidente, sentirão isso. Acredito nele com todo meu coração"., assegurou.

Também se referiu à ordem executiva pela qual Obama freou a deportação de 30 mil estudantes imigrantes ilegais. "Se acham que o presidente fez bem em abrir as portas da oportunidade americana aos imigrantes jovens que chegaram aqui como crianças, que querem ir à universidade ou servir no Exército, deveriam votar em Barack Obama.", destacou.

Clinton também criticou o plano econômico do rival republicano de Obama, Mitt Romney, cujos US$ 5 trilhões em cortes de impostos ao longo de dez anos "aumentam o buraco da dívida antes inclusive que comece a diminuir.". "O plano do presidente Obama corta a dívida, honra nossos valores, e ilumina o futuro de nossos filhos, nossas famílias e nosso país", afirmou enquanto o público brandia cartazes de "A classe média em primeiro lugar".

"Se querem uma sociedade na qual estejam por sua conta, na qual o ganhador leva tudo, deveriam apoiar os republicanos. Se querem um país de prosperidade compartilhada e responsabilidade compartilhada - uma sociedade na qual todos estejamos juntos - deveriam votar em Barack Obama e Joe Biden", acrescentou. Obama apareceu no estádio no final de seu discurso, aplaudiu Clinton e o abraçou.