Bill Clinton publica seu primeiro romance

NOVA YORK - Se há poucos dias os Obamas surpreendiam por sua famosa contratação pela Netflix, agora é o ex-presidente americano Bill Clinton que estreia no campo da ficção com seu primeiro romance, o livro The President is Missing.

Escrito a quatro mãos com o autor James Patterson, a obra trata, como seu título sugere, sobre o desaparecimento do presidente dos Estados Unidos, Jonathan Lincoln Duncan, em meio a uma gravíssima crise mundial.

Poderia um líder americano ter seu paradeiro desconhecido? "Sim, poderia, mas não por muito tempo, porque o serviço secreto está aí para te manter com vida", afirmou neste domingo Clinton durante a apresentação do livro no festival BookCon de Nova York.

Clinton disse que o protagonista não é inspirado nele mesmo, pois "é muito mais jovem". Tampouco em Donald Trump, já que esse presidente não está desaparecido: "Ele nos lembra a cada amanhã quando aparece um novo tuíte".

Patterson e Clinton trocaram notas do romance escritas "a lápis", já que o ex-presidente, ao contrário de sua mulher, não usa e-mail.

Questionado sobre Hillary Clinton, afirmou "está tendo um ano fantástico, mobilizando jovens e mostrando um nível de ativismo que não tinham descoberto antes", em referência ao trabalho que a ex-secretária de Estado realiza na Onward Together, organização política que fundou em 2017 após as eleições presidenciais.

O primeiro romance de Bill Clinton (em 2004 o ex-presidente escreveu sua biografia, Minha Vida) chegará em breve à televisão, já que a rede "Showtime" tem os direitos para transformá-lo em uma série. / EFE