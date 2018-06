Bill e Hillary Clinton receberam desde 2014 mais de US$ 25 milhões por discursos WASHINGTON - Hillary Clinton informou que ela e o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton obtiveram mais de US$ 25 milhões como pagamento por seus discursos desde janeiro de 2014. Favorita para ser a candidata do Partido Democrata à presidência, Hillary conseguiu ainda mais de US$ 5 milhões graças a seu livro "Hard Choices".