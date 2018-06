Bimotor desaparece com estilista italiano Os serviços de emergência da Venezuela montaram uma operação de resgate marítimo e aéreo ontem após o desaparecimento no litoral de um avião bimotor que levava o estilista italiano Vittorio Missoni. A imprensa italiana disse que a aeronave desapareceu sexta-feira de manhã após decolar do balneário de Los Roques, um arquipélago na costa venezuelana. Com Missoni e sua mulher, Maurizia Castiglioni, estariam a bordo do avião bimotor um outro casal e dois membros da tripulação.