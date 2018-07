Bin Laden estudou ataque contra Obama Documentos obtidos no complexo onde Osama bin Laden vivia no Paquistão revelam que o ex-líder da Al-Qaeda pensou em atacar um avião que transportava o presidente americano, Barack Obama, e o general David Petraeus na região. Bin Laden, morto pelas forças americanas em 1.º de maio, também pensou em atacar os EUA em 11 de setembro, no décimo aniversário dos atentados contra as Torres Gêmeas, em Nova York.