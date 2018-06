Bin Laden não foi jogado no mar, diz jornal Uma reportagem do jornal espanhol Público afirmou ontem que, segundo documentos da agência de risco Stratfor revelados pelo WikiLeaks, o corpo de Osama bin Laden, líder da Al-Qaeda morto em maio no Paquistão, não foi atirado no mar, como afirmou o governo americano. Segundo o diário, após ser morto em Abbottabad, o saudita foi levado para os EUA em um avião da CIA, uma das agências de espionagem de Washington.