BIN LADEN TEMIA SER TRAÍDO PELA MULHER

Um investigador nomeado pelo governo paquistanês para apurar como Osama bin Laden viveu por anos no complexo de Abbottabad, nos arredores de Islamabad, começou ontem a apresentar suas conclusões preliminares. Entre elas, duas saltam aos olhos. A primeira é que Bin Laden sofreria de uma doença renal crônica e "poderia estar completamente senil". A segunda, que ele temia ser traído por sua mais antiga mulher, a saudita Khairiah Sabar.

Investigadores interrogaram moradores da casa onde vivia o número 1 da Al-Qaeda até ser morto por marines americanos. Khairiah e outras duas mulheres de Bin Laden serão processadas por permanecer ilegalmente no país.

Entre parentes e seguranças, viviam em Abbottabad com o líder jihadista 27 pessoas. Tudo ia bem até a chegada de Khairiah, no início de 2011. "Todo mundo tinha muitas suspeitas em relação a ela. Ninguém confiava nela", disse ao jornal The Guardian o investigador oficial, o brigadeiro da reserva Shaukat Qadir. Bin Laden temia que ela revelasse seu paradeiro.