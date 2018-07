Biografia de Mandela é lançada no Brasil A autobiografia do ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela, Longa Caminhada até a Liberdade, foi lançada na quarta-feira em São Paulo. O livro foi elaborado a partir de manuscritos do sul-africano redigidos durante os 27 anos em que ficou preso. Libertado em 1991, Mandela tornou-se o primeiro presidente negro da história de seu país, em 1994, e conduziu a transição do apartheid para a democracia racial.