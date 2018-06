Bird corta projeção de crescimento da Ásia para 7,6% O Banco Mundial (Bird) reduziu suas previsões para a expansão econômica na Ásia e advertiu que a crise na zona do euro tem potencial para tirar mais de dois pontos porcentuais do crescimento da região no próximo ano. A instituição derrubou a projeção de crescimento da região para 7,2% em 2012, abaixo da expectativa de 7,6% feita em maio. Para 2013, a taxa prevista é agora de 7,6%, menor do que a previsão inicial de 8%.