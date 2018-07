Birmaneses e americanos

Aung San Suu Kyi, líder da luta pela democracia em Mianmar e ganhadora do Nobel da Paz, está em Washington e deve receber hoje a mais alta honraria civil do Congresso americano por sua "liderança e inabalável compromisso com os direitos humanos, liberdade, paz e democracia em seu país", segundo o presidente da Câmara dos Deputados, John Boehner, republicano de Ohio.

Durante sua visita, Suu Kyi viajará a Nova York, Kentucky e à Costa Oeste e receberá outros prêmios e honrarias. Ela também falará em universidades e centros de pesquisa e fará palestras para membros da diáspora birmanesa. No dia 20, foi escalada para falar no National Endowment for Democracy, em cerimônia para apresentar prêmios a outros cinco ativistas de Mianmar.

Segundo lobistas de Mianmar em Washington, a primeira-dama, Michelle Obama, convidou Suu Kyi para passar a noite na Casa Branca. Os ex-presidentes George W. Bush, Bill Clinton e o fundador da Microsoft, Bill Gates, comparecerão a um jantar oferecido por Barack Obama em homenagem a ela. Sua visita atrairá muita atenção da mídia, tanto dos EUA quanto de Mianmar.

Já o presidente reformista de Mianmar, Thein Sein, deve chegar aos EUA para uma visita de três dias no dia 24. Ele falará à Assembleia-Geral da ONU em Nova York. A viagem foi possibilitada porque Obama retirou a restrição de visto. Caso contrário, a visita ficaria restrita a uma área estreita nos arredores da sede da ONU, pois uma lei de 2008 proíbe a entrada nos EUA de autoridades de Mianmar implicadas em abusos de direitos humanos.

Suu Kyi e seu presidente, um ex-membro da junta militar, visitam os EUA no mesmo momento. É uma situação sem precedente. O que se pode esperar? Um novo relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais recomenda que Obama se encontre com os dois. Um grupo de defesa de direitos humanos confirmou que ele provavelmente se reunirá com Sein em Nova York. O governo, porém, informou às autoridades birmanesas que o presidente espera a liberdade dos últimos presos políticos do país - de 300 a 500 - antes de receber Sein.

Os dois líderes birmaneses levantarão a questão política da retirada das sanções comerciais a Mianmar. Apesar de o Congresso americano ter reafirmado a lei sobre as sanções no mês passado, a Casa Branca tem autoridade para contorná-la. Sein pedirá que Obama exerça essa autoridade e Suu Kyi, provavelmente, endossará a agenda de Sein. Os líderes de Mianmar também poderão pressionar Obama a fornecer uma ajuda bilateral ao país.

Apesar de muitos birmaneses exilados desejarem que o fim da guerra civil na região de Kachin seja abordada e insistirem na soltura dos últimos presos políticos como precondição para novas concessões americanas, Suu Kyi deve se concentrar em questões mais abstratas, como investimentos estrangeiros e o estado de direito. Seus discursos pedirão o que ela chama de "impulso ao desenvolvimento em favor da democracia".

Ela pode fazer uma enorme diferença para Mianmar se persuadir algumas universidades americanas a aceitarem alunos birmaneses, que poderiam receber uma formação urgentemente necessária em economia e direito internacional. Se ela conseguir financiamento para viagens e capacitação de grupos da sociedade civil e da mídia birmaneses, sua viagem terá prestado um grande serviço a seu país. Ela também pode persuadir profissionais e empresários birmaneses que vivem no exterior a voltar para Mianmar e ajudar na transição.

As visitas dos dois líderes podem render resultados positivos para todos os atores envolvidos na transição de Mianmar - incluindo os EUA. Sein pode ganhar novos elogios por suas reformas e talvez conseguir promessas de remoção gradual das sanções. Suu Kyi impressionará os políticos americanos com seu carisma, autoridade moral e demonstrará a seus detratores que sua imagem no Ocidente é fundamental para atrair recursos.

Por fim, as duas viagens também servirão aos interesses dos EUA, que tentam contrabalançar o poder chinês na região da Ásia-Pacífico. Mianmar é um elo crucial para a China, proporcionando-lhe acesso ao Oceano Índico, além de suprir Pequim de recursos naturais, razão pela qual aumentar a influência americana é bom para Washington.

Seria fácil subestimar a contribuição de Suu Kyi como meramente simbólica. Mas isso é errado. Sua contribuição política é real. As reformas em Mianmar não terão sucesso sem o apoio dela, que se mostrou o patrimônio mais importante do país. Podemos esperar que, com essa viagem histórica, ela continue a fazer bom uso de seu prestígio e mantenha Mianmar entre as prioridades de Washington. Sua história mostra que ter autoridade moral e exercer poder político real nem sempre são excludentes. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

*É JORNALISTA DE MIANMAR EXILADO E FAZ DOUTORADO EM CIÊNCIA POLÍTICA NA UNIVERSIDADE DA CALIFÓRNIA, EM BERKELEY