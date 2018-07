BIS:Apenas BCs podem estancar crise de liquidez global O Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) emitiu uma sugestão enviesada para uma ação coordenada entre os maiores bancos centrais do mundo para flexibilizar as condições de financiamento para os bancos. "Um congelamento nos mercados interbancários nas principais moedas financiadoras, assim como durante a crise recente, pode exigir a capacidade de oferta oficial de liquidez nas principais moedas de uma forma mais elástica", relatou o BIS em seu relatório trimestral regular. "Apenas os bancos centrais emissores de moedas têm essa capacidade." As informações são da Dow Jones.