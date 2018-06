Bispo australiano é acusado de abusar de aluno

A polícia local se limitou a informar que acusou um homem de 68 anos na sexta-feira por assediar sexualmente um garoto de 13 anos. Sem identificar o homem, a polícia disse que o acusado enfrenta três acusações por tratamento indecente a crianças com menos de 14 anos.

Davis negou as acusações e renunciou ao cargo enquanto o tribunal lida com o caso. Ele comparecerá a um tribunal de Perth em 25 de julho. Fonte: Associated Press.