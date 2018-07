Bispos argentinos pedem orações por Cristina Kirchner

O presidente da Associação Mutual Judaica Argentina (Amia), Guillermo Borger, anunciou - antes de partir para Israel - que pedirá pela saúde da presidente Cristina no Muro dos Lamentos, em Jerusalém.

A presidente, que será operada no Hospital Austral, na cidade de Pilar, na zona noroeste da Grande Buenos Aires, terá - a princípio - 20 dias de licença, para recuperar-se do pós-operatório. Desta forma, ela retornaria às funções presidenciais no dia 24 de janeiro. Durante sua ausência, a presidência da República ficará a cargo do vice-presidente Amado Boudou.

Diversos analistas políticos, entre eles o ex-embaixador na ONU e ex-secretário de cultura Jorge Assis, consideram que o período de recuperação de Cristina está sendo subestimado. "Deverão ser pelo menos 40 dias. Com certeza será mais do que isso", disse o analista.

Enquanto isso, organizações de militantes kirchneristas estão preparando uma vigília na frente do hospital Austral. A vigília, para rezar e "torcer" pela saúde de Cristina Kirchner, começará na terça-feira dia 3, véspera da operação da presidente. As organizações prometem concentrar milhares de pessoas em Pilar, como demonstração de respaldo popular da presidente, reeleita em outubro com 54% dos votos.