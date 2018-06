Black Friday pode registrar queda de 11%, diz pesquisa

No geral, 133,7 milhões de pessoas compraram em lojas e na Internet durante o fim de semana de quatro dias, uma queda de 5,2% na comparação com o ano passado, de acordo com uma pesquisa feita com 4.631 consumidores por um grupo comercial. O gasto total para o fim de semana deverá cair 11%, para R$ 50,9 bilhões, dos estimados US$ 57,4 bilhões no ano passado. Os consumidores, na média, deverão gastar US$ 380,95 nos quatro dias, um recuo 6,4%m dos US$ 407,02 no passado. Fonte: Associated Press.