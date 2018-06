BlackBerry lança tablet de alta segurança desenvolvido com a Samsung e a IBM A BlackBerry apresentou neste sábado um novo modelo de tablet de alta segurança, parte do seu contínuo esforço de expandir sua base de clientes no setor privado e no governo. O novo dispositivo foi desenvolvido em parceria com a Samsung e a IBM e representa a segunda tentativa da BlackBerry de entrar no mercado de tablets. O aparelho estará disponível à venda em meados deste ano.