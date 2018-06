Blair diz que evitou conflito com a imprensa britânica

Depondo durante um inquérito sobre o escândalo dos grampos telefônicos relacionados à News Corp., o ex-premiê afirmou ainda que Rupert Murdoch, presidente e executivo-chefe do conglomerado de mídia, exercia um "poder considerável" no Reino Unido, o qual tinha de ser levado em conta na elaboração da estratégia política e da condução do governo.

Blair, que foi primeiro-ministro entre 1997 e 2007, é padrinho de um dos filhos de Murdoch. Além disso, o governo trabalhista dele é acusado por vários colegas como de ter "relações não saudáveis" com a imprensa do país.

O comparecimento de Blair à comissão de ética dá início a uma semana importante para o inquérito. Vários políticos importantes foram envolvidos na investigação, iniciada no ano passado, após o escândalo dos grampos telefônicos, quando surgiram informações de que repórteres do tabloide News of the World, de propriedade de Murdoch, rotineiramente grampeavam telefones de figuras públicas e de vítimas de crimes.

Prisão

A polícia britânica prendeu hoje uma mulher, de 42 anos, sob suspeita de lavagem de dinheiro, em meio ao caso do escândalo dos grampos. A corporação disse que ela foi presa após ter sido convidado para ir a uma delegacia no sudoeste de Londres. A ex-executiva da Internacional News Rebekah Brooks e o marido dela, Charlie, foram presos na mesma investigação em março. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.