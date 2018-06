Bloco da OEA pressiona Venezuela para acelerar referendo revogatório

Um abaixo-assinado de 15 países-membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), entre eles o Brasil, divulgado nesta quinta-feira, 11, pediu que o governo da Venezuela acelere as etapas restantes do referendo revogatório do mandato do presidente Nicolás Maduro, que, por decisão do Conselho Nacional eleitoral, deve ocorrer só em 2017, provavelmente sem a convocação de novas eleições. A nota também defende o diálogo como solução para a crise política no país.

"Fazemos um chamado às autoridades venezuelanas a garantir o exercício dos direitos constitucionais do povo venezuelano e, também, que se cumpram, de forma clara, concreta e sem demora, as etapas restantes para a realização do referendo revogatório presidencial", diz o texto.

O documento também é assinado por Argentina, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai. Aliados de Caracas, os países da Alternativa Bolivariana para as Américas (Alba), entre eles Bolívia, Equador e Nicarágua, não subscrevem o texto.

O comunicado da OEA ainda ressalta a necessidade do pleno respeito aos direitos humanos, ao devido processo jurídico, à separação de poderes e à consolidação da democracia representativa. O texto lembra a visita do ex-premiê espanhol José Luis Rodríguez Zapatero à Venezuela, na qual ele lembrou da necessidade de um diálogo político entre governo e oposição.

"Instamos o governo da Venezuela e a oposição a manter o mais rapidamente possível um diálogo franco e eficaz, de maneira direta, ou com o apoio de facilitadores", conclui o comunicado.