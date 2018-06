Bloco prevê união aduaneira Estabelecido oficialmente em 1991, o Mercosul pretende ser uma união aduaneira. Inicialmente, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai integraram o bloco. A intenção é atrair outros Estados a partir da livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, do estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC), da adoção de uma política comercial comum e da harmonização de legislações. Um dos candidatos a membro era a Venezuela. O Paraguai, porém, era um obstáculo. Com a destituição de Fernando Lugo, Assunção foi suspensa do bloco, o que abriu a possibilidade para a adesão de Caracas.