Blogueira cubana parte amanhã para o Brasil

A blogueira cubana e colunista do Estado Yoani Sánchez embarda amanhã em Havana com destino ao Brasil. Ela chega no início da madrugada da segunda-feira, no Recife. Horas depois, ela parte de Pernambuco para Feira de Santana, na Bahia, onde deverá ficar até a quarta-feira. No dia seguinte, já em São Paulo, ela participa, às 10 horas, do evento "Conversa com Yoani", no auditório do Estado (mais informações nesta página).

Após a apresentação, Yoani concederá, em seguida, uma entrevista coletiva. No início da tarde, a blogueira deverá ser entrevistada no programa Roda Viva, da TV Cultura, segundo Jaime Pinsky, diretor da Editora Contexto, que organiza a vinda da ativista a São Paulo juntamente com o Estado.

"A presença de Yoani no Brasil é extremamente importante, num momento em que a liberdade de expressão volta a ser atacada em vários países, incluindo da América Latina", disse Pinsky, que edita no Brasil o livro De Cuba, com carinho, composto por posts da dissidente em seu blog (Generación Y).

Ainda na quinta-feira, a cubana tem marcado às 18 horas um encontro com blogueiros, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Depois da conversa, Yoani autografará a nova edição de seu livro.

No sábado, Yoani tem previsto um debate com o senador Eduardo Suplicy (PT) e o jornalista Gilberto Dimenstein, na Livraria Saraiva do Shopping Pátio Higienópolis, antes de uma outra sessão de autógrafos.