Blogueira cubana Yoani Sanchez chega no Brasil

Sanchez foi impedida de sair de Cuba durante a última década, mas a dissidente está aproveitando a amenização das restrições sobre viagens da ilha comunista para visitar os EUA, México, República Checa, Alemanha, Itália, Países Baixos, Peru, Espanha, Suécia e Suíça.

A permissão concedida à Sanchez para viajar foi vista como um teste crucial sobre os direitos de deslocamento em Cuba. Esta é uma das reformas mais significativas em curso do presidente Raúl Castro, que pretende remodelar alguns elementos da economia, do governo e da sociedade.

Ainda nesta segunda-feira, ela deve participar da exibição de um documentário sobre a liberdade de imprensa em Cuba, no qual ela aparece. As informações são da Associated Press.