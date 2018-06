Blogueira e opositora cubana Yoani Sánchez é presa

GRANMA - A blogueira cubana opositora Yoani Sánchez foi presa na província de Granma nesta sexta-feira, 5, onde é realizado o julgamento de um político espanhol envolvido no acidente que matou o dissidente Oswaldo Payá.

Sánchez, de 37 anos, é conhecida por publicar severas críticas ao governo comunista em seu blog "Geração Y". Ela também é colunista do 'Estado'.

"A blogueira pró-Estados Unidos Yoani Sánchez foi presa na quinta-feira, 4, na cidade de Bayamo, para onde viajou na intenção de fazer provocações e um show midiático no julgamento que aconteceria na sexta-feira", disse uma publicação no blog do governista Fontana Yohandry.

Fontana citou em seu post o jornalista García Ginarte, que informou pelo twitter que Sánchez tinha previsto "ações que violam a lei para impedir o julgamento.

Segundo a agência Reuters, as autoridades locais não confirmaram a informação e não foi possível localizar Sánchez ou familiares.