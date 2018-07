Blogueiro chinês é preso após piada sobre Congresso Centenas de internautas chineses estão se manifestando contra a prisão de um blogueiro de Pequim que foi detido pela polícia depois de postar uma piada no Twitter sobre o 18º Congresso do Partido Comunista da China. A publicação de Zhai Xiaobing, no dia cinco de novembro, sugeria que o próximo filme de horror da série "Premonição" ("Final Destination", título original em inglês) seria sobre a Grande Muralha desmoronando sobre os representantes do partido. O "tweet" dizia: "Uma estreia de tremer a terra será vista na première global no dia 8 de novembro", mesma data do início do congresso.