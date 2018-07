Blogueiro se consagra por acertar projeção Para muitos analistas, o grande vencedor das eleições americanos foi o blogueiro Nate Silver. Com base em um modelo matemático, Silver criou o blog Five Thirty Eight, hospedado pelo site do New York Times, que faz projeções eleitorais. Durante a campanha, ele foi duramente criticado pelos republicanos, que não acreditavam que Mitt Romney fosse perder a eleição. Após a divulgação dos resultados das urnas, constatou-se que o modelo de Silver acertou o vencedor de todos os 50 Estados americanos, o número de votos que Barack Obama teria no Colégio Eleitoral e até o Estado que daria a vitória ao presidente: Ohio.