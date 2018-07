Bloomberg cancela a Maratona de Nova York O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, decidiu cancelar no começo da noite desta sexta-feira a Maratona de Nova York, que deveria acontecer no domingo. Bloomberg tomou a decisão porque o evento esportivo virou "a fonte de controvérsia e divisão". Os moradores de Staten Island criticaram ontem e mais cedo nesta sexta-feira a decisão de não cancelar a Maratona, corrida cujo ponto de partida seria justamente Staten Island. A supertempestade Sandy matou 41 pessoas em Nova York, das quais pelo menos 19 em Staten Island, que funciona como uma cidade-dormitório da metrópole e onde mora a população de renda mais baixa. A largada da corrida seria em Staten Island, com os corredores percorrendo uma ponte até Manhattan.