Bloqueio de caminhoneiros no Canadá inspira grupos antivacina em vários países

Uma segunda travessia entre EUA e Canadá foi bloqueada por manifestantes do autodenominado “Comboio da Liberdade” que se manifestavam contra as restrições para evitar a disseminação do coronavírus, entre elas mandatos de vacina para caminhoneiros transfronteiriços, paralisando ainda mais as rotas comerciais cruciais que conectam os Estados Unidos e seu vizinho do norte.

As pistas norte e sul na passagem de fronteira de Coutts, que liga Alberta, no Canadá, a Montana, foram fechadas por manifestantes, disse a Polícia Montada Real Canadense.

O bloqueio ocorreu quando a Ambassador Bridge, a travessia internacional mais movimentada da América do Norte, ligando Windsor, Ontário, a Detroit, foi temporariamente fechada no mesmo dia para passageiros e tráfego comercial, embora a polícia local tenha dito que “tráfego limitado” estava sendo permitido.

Os protestos, que começaram no final de janeiro contra os mandatos de vacinas para caminhoneiros transfronteiriços, se transformaram em um movimento mais amplo contra as medidas relacionadas à pandemia do Canadá e o primeiro-ministro Justin Trudeau. Centenas e às vezes milhares de caminhoneiros e seus apoiadores congestionaram estradas importantes, onde alguns manifestantes desfiguraram monumentos nacionais e agitaram bandeiras com suásticas enquanto pediam a renúncia do premiê.

Na capital Ottawa, onde o prefeito declarou estado de emergência no fim de semana, houve 23 prisões por acusações de resistência e fuga da polícia. Cerca de 80 investigações criminais foram iniciadas. A obstrução das passagens de fronteira - que são consideradas infraestrutura crítica - provocou uma grande reação da polícia e funcionários canadenses de todos os lados do espectro político.

Esses bloqueios podem desencadear o fechamento temporário de fábricas e demissões se as empresas não puderem transportar seus produtos - mesmo que as interrupções durem apenas um ou dois dias, dizem os especialistas.

Todos os dias, US$ 300 milhões em peças de carros e caminhões, produtos agrícolas, aço e outras matérias-primas fluem pela Ambassador Bridge, disse Flavio Volpe, presidente da Associação de Fabricantes de Peças Automotivas em Toronto, ao The Washington Post. A ponte também conecta famílias, amigos e trabalhadores essenciais, incluindo enfermeiras canadenses que trabalham em hospitais da área de Detroit.

Estima-se que 150 a 200 veículos e cerca de 200 pessoas estavam envolvidos no bloqueio da Ponte Ambassador de quase 3 quilômetros.

Embora manifestantes antigovernamentais tenham bloqueado a passagem de Coutts de forma intermitente nos últimos dias, o último bloqueio ocorreu quando as autoridades de Alberta anunciaram planos para reverter algumas das regras anti-covid da província.

Kenney escreveu no Twitter que as pessoas agora podem viver com segurança com o coronavírus “sem a necessidade de intervenções governamentais prejudiciais”, dizendo que o pior do aumento impulsionado pela variante Ômicron acabou. O líder de Alberta, cujos eleitores são conservadores em comparação com o resto do país, mirou as políticas liberais de Trudeau no passado.

A partir de quarta-feira, as empresas não precisam pedir prova de vacinação ou resultados negativos de teste de coronavírus e reuniões com menos de 500 pessoas serão permitidas sem restrições, anunciou Kenney. Os alunos não serão mais obrigados a usar máscaras nas escolas a partir da próxima semana.

Trudeau condenou na segunda-feira aqueles que tentam “bloquear nossa economia, nossa democracia” e instruiu os manifestantes a “ir para casa”.

Em Ottawa, o vice-chefe de polícia Steve Bell disse a repórteres: “Nossa mensagem para os manifestantes continua a mesma: não venham. Se você fizer isso, haverá consequências.”/ NYT, W.POST, AP e REUTERS