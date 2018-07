Bo sabia que esposa estava envolvida em crime, diz mídia O governo da China divulgou nesta quarta-feira, através da imprensa estatal, detalhes do maior escândalo político do país nos últimos 10 anos. O julgamento do ex-chefe de polícia Wang Lijun, envolvido no caso do assassinato do empresário inglês Neil Heywood, terminou na terça-feira e a agência de notícias Xinhua News publicou uma versão aprovada pelo governo sobre o que foi dito no tribunal.