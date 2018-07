Bo Xilai é expulso do partido e será julgado por múltiplos crimes

PEQUIM - O político Bo Xilai foi expulso do Partido Comunista da China nesta sexta-feira, 28, e enfrentará acusações criminais, afirmou a cúpula do partido. Ele é acusado de múltiplos crimes. Novos líderes do país serão escolhidos no dia 8 de novembro.

A decisão do partido abre uma nova fase no escândalo envolvendo Bo, que caiu em desgraça e perdeu a influência que teria no processo de sucessão de liderança na China. Antes, ele era cotado para assumir algum dos principais cargos do governo da China.

A esposa da Bo e o ex-chefe de polícia subordinado a ele foram presos por causa do escândalo que se iniciou a partir do assassinato do empresário britânico Neil Heywood, na cidade de Chongqing, sudoeste do país, onde Bo era o chefe do Partido Comunista.

O comunicado divulgado pela agência de notícias oficial Xinhua disse que no escândalo em torno do assassinato de Heywood, Bo "abusou de seus poderes de gabinete, cometeu sérios erros e carrega grande responsabilidade". "As ações de Bo Xilai criaram graves repercussões, e danificaram enormemente a reputação do partido e do Estado", disse a nota.

A imprensa estatal afirmou que ele responderá por acusações de corrupção, abuso de poder e de ter relações impróprias com várias mulheres.

O escândalo lançou uma sombra sobre o congresso do Partido Comunista, que teve a divulgação de sua data atrasada. O evento é bastante esperado, pois Hu Jintao deixará o poder e será substituído por Xi Jinping na liderança do país.