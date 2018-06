Bo Xilai enfrenta promotores no último dia de julgamento Aguerrido, Bo Xilai, o ex-líder do Partido Comunista Chinês, atacou os promotores à medida que o seu o seu julgamento sobre o seu envolvimento com corrupção, suborno e abuso de poder chegou ao fim nesta segunda-feira. Além de afirmar que as evidências não comprovam a sua culpa, ele critica o caso que explorou como testemunhas a sua mulher, Gu Kallai, condenada à morte pelo assassinato do empresário britânico Neil Heywood em 2011, e Wang Lijun, chefe de polícia da cidade de Chongqing.