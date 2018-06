Bo Xilai não colabora com investigação chinesa e faz greve de fome, dizem fontes

Quase um ano depois de Bo cair em desgraça em consequência das acusações de corrupção, abuso de poder e assassinato, o governo ainda não diz quando ele deverá ir a julgamento, e nem divulgou acusações formais.

Bo foi exonerado no ano passado do seu cargo de chefe do Partido Comunista na cidade de Chongqing (sudoeste), depois do assassinato de um empresário britânico -- crime pelo qual a mulher dele já foi condenada.

Antes disso, o político, de 63 anos, era amplamente cotado para assumir um cargo no mais alto escalão no regime comunista.

Em declarações divulgadas pela agência oficial de notícias Xinhua, o Partido Comunista tem acusado Bo de corrupção e de manipular as leis para acobertar o envenenamento do empresário Neil Heywood.

Duas fontes independentes, relacionadas com a família de Bo, disseram que o julgamento só deverá começar a partir de março, já que ele estaria sem condições físicas.

"Ele esteve em greve de fome duas vezes e foi alimentado à força", disse uma fonte à Reuters, pedindo anonimato. Não ficou clara a duração desses protestos.

"Ele não foi torturado, mas adoeceu e foi levado a um hospital de Pequim para tratamento", disse a fonte, que não quis dar detalhes sobre o estado de saúde de Bo ou seu paradeiro.

O adiamento do julgamento também permite que o processo não ofusque a etapa final da transição política que resultará na ascensão de Xi Jinping ao cargo de presidente, durante a sessão parlamentar anual que começa em 5 de março. Desde novembro, Xi já é o dirigente máximo do Partido Comunista e das Forças Armadas.

Xi faz do combate à corrupção uma das suas prioridades, dizendo que ninguém, por mais graduado que seja, está acima da lei. Ele já disse que a sobrevivência do PC estará em xeque se a questão da corrupção não for enfrentada.

Uma segunda fonte confirmou que Bo fez greve de fome, e também disse que ele se recusava a se barbear em protesto contra o que considera um tratamento injusto. "Sua barba está longa, até a altura do peito", disse a fonte.

"Ele se recusou a cooperar", acrescentou a fonte. "Ele não respondeu às perguntas, bateu o punho na mesa e disse (aos investigadores) que eles não estavam qualificados para interrogá-lo, e que fossem embora."

Sua família não foi localizada. O governo não quis comentar o caso, assim como um dos seus advogados, Li Guifang. A Reuters não conseguiu localizar o segundo advogado, Wang Zhaofeng.