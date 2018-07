Boatos que circulam pelo WhatsApp levam a onda de violência na Índia

AHMEDABAD, ÍNDIA - A Polícia indiana pediu nesta quarta-feira, 27, à população que ignore os boatos falsos que circulam no WhatsApp sobre traficantes de crianças, os quais levaram a uma onda de violência que culminou em um morto e vários feridos.

Segundo as mensagens, 300 traficantes teriam chegado a Gujarat para sequestrar crianças e depois vendê-las, uma informação que deflagrou cinco agressões na terça-feira, 26, em várias cidades do Estado do oeste da Índia.

"Não se deixem levar pelas mensagens falsas, ou pelos boatos nas redes sociais, e não ataquem ninguém com base em suspeitas", pediu a Polícia estadual em um comunicado. Nos últimos anos, houve incidentes similares na Índia, quando boatos divulgados pelo WhatsApp terminaram em linchamentos.

Na cidade de Ahmedabad, cerca de 100 pessoas atacaram uma mendiga de 45 anos, identificada como Shantadevi Nath, e outras três mulheres, acusando-as de serem membros dos grupos de traficantes descritos nas mensagens.

"A multidão começou a dar chutes e socos nas quatro mulheres (...) provocando ferimentos graves em Shantadevi e de menor gravidade nas outras três", disse o chefe da Polícia local, Ja Rathwa. Shantadevi morreu pouco depois no hospital.

Em Rajkot, outra cidade do mesmo Estado, seis pessoas ficaram feridas e, em Surat, foram registradas mais duas agressões. / AFP