Boca-de-urna aponta empate técnico entre partidos gregos

A Grécia realiza eleições neste domingo um mês e 11 dias após o primeiro pleito ao Parlamento resultar em um impasse. Os eleitores enfrentam a escolha entre duas visões sobre como o país deve confrontar um duro programa de austeridade requerido pelos europeus e pelos credores internacionais em troca de ajuda. De um lado, o Nova Democracia, de Antonis Samaras, a favor do segundo pacote internacional de socorro ao país e suas medidas de austeridades; de outro, a Coalizão de Esquerda Radical (Syriza), de Alexis Tsipras.

Em uma série de declarações feitas nas últimas semanas, os líderes europeus avisaram os eleitores gregos que se o país for incapaz ou se não estiver disposto a aceitar as condições impostas como parte do resgate de 173 bilhões de euros da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), Bruxelas pode suspender a ajuda, levando a Grécia a sair da moeda comum, o que pode gerar uma crise com consequências para outros países. As informações são da Dow Jones.