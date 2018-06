Boca de urna: coalizão de Merkel perde eleição estadual Os conservadores sofreram uma derrota contundente neste domingo na eleição no Estado mais populoso e um dos mais ricos da Alemanha, a Renânia do Norte-Westfália, de acordo com a boca de urna. O principal partido de oposição, o Social Democrata, e os verdes obtiveram uma vitória significativa, alimentando as especulações de que a esquerda pode derrubar a coalizão da chanceler da Angela Merkel nas eleições gerais do próximo ano.