Voto antiausteridade dobra na Espanha, diz pesquisa boca de urna

MADRID - Pesquisas de boca de urna indicam que nenhum partido conquistou a maioria no Parlamento necessária para formar governo na Espanha neste domingo, 26.

O conservador Partido Popular obterá entre 117 e 121 cadeiras no Congresso de 350 deputados, seguido da esquerda antiausteridade do Podemos, que terá entre 91 e 95. Em terceiro ficou o social-democrata Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), que terá entre 81 a 85 deputados, e o Ciudadanos, de centro, que deve ter entre 29 e 32 deputados. Os dados são da projeção do canal de tv TVE.

Em dezembro, nenhum partido conseguiu maioria e, nas negociações posteriores à eleição, nenhuma força política conseguiu montar uma coalizão para governar. Na ocasião, o PP obteve 123 deputados, o PSOE, 90, o Podemos, 42, e o Ciudadanos, 40.

Caso confirmados os dados apresentados pela boca de urna, o Podemos terá praticamente dobrado sua votação em relação a dezembro e deve ter papel preponderante nas negociações para formar o novo governo em um dos principais país da União Europeia, em meio ao terremoto político provocado pela saída da Grã-Bretanha do bloco. / EFE