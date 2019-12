Boca de urna indica Partido Conservador com ampla maioria nas eleições do Reino Unido

LONDRES - A primeira pesquisa boca de urna das eleições gerais do Reino Unido divulgada na noite desta quinta-feira, 12, aponta uma vitória com larga vantagem do Partido Conservador, do primeiro-ministro Boris Johnson, com 360 cadeiras no Parlamento britânico, seguido do Partido Trabalhista, de seu principal opositor Jeremy Corbyn, com 191 cadeiras.

Caso os números sejam confirmados, esse seria o melhor resultado para os conservadores desde 1979, quando sob o comando de Margaret Thatcher, os tories garantiram 339. Porém, a dama de ferro conquistou números melhores em 1983 e 1987, com 397 e 376 cadeiras, respectivamente.

Como contraponto, em caso de confirmação dos números, esse seria o pior resultado para o Partido Trabalhista desde 1935, quando a sigla conseguiu 154 cadeiras, sob a liderança de Clement Attlee.

O número mínimo de assentos que garantem a maioria no Parlamento é de 326. Caso os resultados sejam confirmados, Johnson deve conseguir aprovar o Brexit, como planejava.

O Partido Nacional Escocês (SNP na sigla em inglês), pró separatista do Reino Unido, veio em terceiro lugar, com 55 cadeiras. O avanço da sigla poderia levar o partido a pressionar Johnson e apresentar um segundo pedido de referendo para a independência da Escócia.

Em quarto lugar, vem o Partido Liberal Democrata (LD), com 13 assentos.

De acordo com os índices divulgados pelo Instituto Ipsos MORI para a BBC, ITV NEWS e SKY News, o Partido Conservador ganhou 40 cadeiras em comparação com a última eleição, em 2017, enquanto o Trabalhista perdeu 71 cadeiras, com a maior perda entre as siglas.

O SNP ganhou força no Parlamento, ao ter ganho 20 cadeiras, enquanto o LD não tinha representação até então.

Os resultados oficiais ainda serão divulgados nas próximas horas.