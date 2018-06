Boca de urna sugere vitória da esquerda na Suécia

A aparente derrota de Reinfeldt é um golpe tanto para o primeiro-ministro do Reino Unido David Cameron quanto para a chanceler alemã Angela Merkel, com quem ele era aliado em questões internacionais.

Lofven não confirmou os partidos com os quais governaria, em caso de vitória, mas analistas acreditam em uma coalização entre os Sociais Democratas e o Partido Verde, com o apoio do Partido da Esquerda no Parlamento.

O Partido Verde garantiu 7,1% dos votos, ao passo que o Partido da Esquerda ficou com 6,6%, de acordo com a pesquisa de boca de urna. Fonte: Dow Jones Newswires