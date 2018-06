BoE cobra mais ação para recuperação do Reino Unido

A economia do Reino Unido cresceu 0,3% entre janeiro e março e o BOE espera que cresça 0,5% no segundo trimestre, de acordo com estimativas divulgadas na quarta-feira, 15.

King, que deixa o cargo em junho depois de 10 anos à frente do BoE, disse que com a expansão da economia melhorando e com a inflação em desaceleração, os agentes de políticas precisam fazer mais para garantir maior uso da capacidade da economia - as fábricas ociosas e trabalhadores desempregados.

O BOE tem mantido os juros num nível baixo recorde de 0,5% por mais de quatro anos e comprou, desde 2009, 375 bilhões de libras (US$ 573 bilhões) de títulos do governo do Reino Unido com dinheiro novo, um estímulo conhecido como relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês). As informações são da Dow Jones.