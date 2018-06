BoE mantém taxa básica de juros em 0,% São Paulo, 08/05/2014 - O Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) manteve hoje a taxa básica de juros em 0,5% e o programa de compra de ativos em 375 bilhões de libras, conforme esperado por analistas. O banco central inglês não fez comentários sobre as expectativas para as taxas de juros do mercado e também não publicou comunicado sobre a decisão.