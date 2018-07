Boeing 777 sofre acidente no aeroporto de São Francisco

Atualizado às 19h10

Um Boeing 777 da companhia aérea sul-coreana Asiana Airlines, vindo de Seul, perdeu o controle ao aterrissar no Aeroporto Internacional de São Francisco, na Califórnia (EUA), e pegou fogo, segundo um funcionário da aviação federal americana. A parte traseira do avião, voo 214, com capacidade para transportar entre 245 e 300 pessoas, tocou na pista, o que teria provocado o acidente e o posterior incêndio.

Vídeo mostra fumaça saindo da aeronave após o pouso forçado.

A maioria dos passageiros saiu ilesa, declararam testemunhas a vários meios de comunicação americanos. Um executivo da empresa Samsung, David Eun, que estava a bordo do aparelho acidentado, informou em mensagem por Twitter que "quase todos estão bem" e descreveu a experiência como "surreal".