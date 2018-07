Boeing 787 Dreamliner faz primeiro voo comercial

TÓQUIO - O Boeing 787 Dreamliner fez seu primeiro voo comercial, entre Tóquio e Hong Kong. O voo inaugural acontece três anos depois do planejado, devido a atrasos na produção e ao fato de que os custos de desenvolvimento do projeto acabaram custando bilhões de dólares a mais que o planejado.

A Boeing descreve o Dreamliner como "o primeiro jato de plástico do mundo" e afirma que o avião é mais eficiente em termos de consumo de combustível porque é construído com materiais leves em vez de metal.

Segundo especialistas, a aeronave representa um marco em termos de design de aviação. A companhia aérea All Nippon Airways (ANA), a primeira a usar o Dreamliner, leiloou seis passagens de classe executiva no voo inaugural. Uma delas foi vendida por US$ 34 mil, dez vezes mais que o preço normal.

A companhia diz que vai doar o dinheiro para organizações de preservação do meio ambiente.

