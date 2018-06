Boeing 787 faz pouso de emergência no Japão Um Boeing 787 Dreamliner operado pela All Nippon Airways fez um pouso de emergência no aeroporto de Takamatsu, no sul do Japão, na manhã desta quarta-feira. O avião havia saído do aeroporto de Yamaguchi Ube, no oeste do país, com destino a Tóquio. Nenhum dos 129 passageiros e oito tripulantes se feriu. Segundo um porta-voz da companhia aérea, o pouso foi feito após um alarme indicar um problema com as baterias. Um funcionário do aeroporto informou ter visto fumaça sair do avião.