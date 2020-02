Boeing da Air Canada faz pouso de emergência após sobrevoar Madri por 5 horas; veja vídeo

MADRI - Uma aeronave 767 da Boeing da Air Canada realizou um pouso de emergência no aeroporto de Madrid-Barajas nesta segunda-feira, 3, depois de um problema técnico, informou a operadora aeroportuária espanhola Aena. De acordo com o jornal espanhol El País, o avião sobrevoou a cidade de Madri durante quase cinco horas antes de pousar, para gastar combustível a fim de que a manobra fosse realizada com o menor risco possível para os passageiros e a tripulação.

O pouso de emergência foi motivado por um problema em um dos motores e pela ruptura de uma das 10 rodas da aeronave, informou a companhia. "Saudamos o piloto e a tripulação por sua perícia", afirmou a Enaire, gestora da navegação aérea do país.

O AC837, com 128 passageiros, viajava de Madri a Toronto. Após algumas horas, a aeronave realizou o pouso em segurança, mesmo com um dos motores apagado, e não houve registro de feridos.

O avião canadense entrou em contato com o controle de tráfego aéreo 30 minutos após a decolagem e solicitou uma posição para um pouso de emergência, disse uma porta-voz da Aena.

O incidente ocorreu poucas horas depois de um drone próximo à área de decolagem no aeroporto causar uma breve interrupção no tráfego aéreo, com 26 voos desviados de Barajas.

A Air Canada afirmou em comunicado que o Boeing 767-300 foi projetado para operar com um motor e os pilotos estão “totalmente treinados para essa eventualidade”. / REUTERS

Confira o momento da aterrissagem