Boeing da Varig nunca apareceu Em 30 de janeiro de 1979, logo após decolar de Tóquio, no Japão, com destino ao Rio de Janeiro, um Boeing 707, cargueiro da Varig, desapareceu sobre o Oceano Pacífico as semanas seguintes, as operações de resgate não conseguiram encontrar qualquer destroço da aeronave. Seis pessoas viajavam no avião, que transportava uma carga de 20 toneladas. O comandante do voo era Gilberto Araújo da Silva, de 54 anos, com 23 mil horas de voo. Ele havia se tornado uma celebridade no meio da aviação em 1973, por ter comandado o voo RG-820, também da Varig, que se incendiou no ar em rota do Rio a Paris. O piloto conseguiu realizar uma aterrissagem de emergência. Das 134 pessoas a bordo, 11 sobreviveram.