Bogotá estuda plebiscito sobre paz com Farc

O parlamentar explicou que a medida teria de ser aprovada no Congresso. O presidente se reuniu com os deputados para discutir a preparação para as negociações com as Farc.

No mês passado, Santos e a guerrilha concordaram em retornar à mesa de negociações após um período de dez anos de confronto.

As Farc perderam vários de seus líderes históricos nos últimos meses, como Manuel Marulanda, morto de causas naturais, em 2008; Raúl Reyes e Alfonso Cano, ambos mortos em operações do Exército colombiano, em 2008 e 2011, respectivamente.

Com a chegada de Santos ao poder, uma melhora de relações com a Venezuela possibilitou a prisão e extradição de membros do grupo que atuavam no país vizinho.

As Farc atuam na Colômbia desde 1964. / EFE