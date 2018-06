Bogotá se prepara desde 4 horas para dia de eventos do papa Francisco

BOGOTÁ - Os preparativos para o primeiro dia de eventos do papa Francisco em Bogotá começou por volta das 4 horas da manhã desta quinta-feira, 7. As principais ruas e avenidas próximas à Casa de Nariño, sede presidencial, foram fechadas para carros e apenas os ônibus circulavam pelos corredores.

Na Praça Bolívar e no Palácio presidencial, a segurança é reforçada e desde 6 horas as pessoas começam a chegar para aguardar o pontífice enquanto músicas sobre o processo de paz no país são usadas para o teste de sim. Equipes militares e policiais chegavam desde 5 horas para integrarem os grupos nas diferentes partes de Bogotá. Na sede da presidência, funcionários estenderam um grande tapete vermelho por onde o papa caminhará.

Nesta manhã, Francisco se reúne com o presidente Juan Manuel Santos e depois recebe as chaves da cidade. Nesta tarde, ele realiza uma missa no Parque Simón Bolívar. O pontífice chegou à Colômbia na tarde da quarta-feira, 6, e pediu aos colombianos que rezassem por ele e não abandonassem a alegria. Francisco é o terceiro papa a visitar o país.