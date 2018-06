Boicote tenta conter Irmandade Muçulmana Grupos seculares e liberais do Parlamento egípcio boicotaram votações ontem argumentando que a Irmandade Muçulmana tem ignorado as minorias na composição do grupo de cem membros que participará da elaboração da nova Constituição do país. Na semana passada, o Parlamento decidiu reservar metade dos assentos na comissão a seus representantes. Destas 50 vagas, 37 ficaram com a Irmandade.