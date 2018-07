BoJ precisa de uma flexibilização maior, diz Iwata

"O BoJ deve proceder com relaxamento quantitativo maior do que (foi feito) até agora ... com a sua própria responsabilidade plena de atingir a meta de 2%",afirmou o professor universitário Kikuo Iwata em uma audiência de confirmação ao Comitê da Câmara Baixa do Parlamento.

Em uma declaração surpreendente, Iwata, que ainda não foi aprovado pelo Parlamento para o cargo, prometeu renunciar ao cargo se a meta de 2% não for atingida dentro de dois anos depois que ele for aprovado como um dos dois vice-presidentes do BoJ.

"A melhor forma de assumir a responsabilidade é renunciar ao cargo", disse Iwata.

Ele acrescentou que estava aberto à controversa ideia de o BoJ comprar títulos estrangeiros, apesar de não haver necessidade de introduzir a medida agora.

Referindo-se a possibilidade de revisar a lei do BoJ, Iwata disse que uma mudança da lei "tornaria mais fácil para que o BoJ atingisse a meta de 2%".

Iwata é visto como um líder de opinião entre os críticos do BoJ, mas é considerado como uma figura radical por aqueles que apoiam o status quo. Agora com 70 anos, ele tem consistentemente encontrado falhas nas políticas do banco central desde o início de 1990, incluindo a incapacidade da instituição de atingir metas de preços e sua suposta subestimação do poder da política monetária. As informações são da Dow Jones.