Boko Haram alega ter firmado aliança com o Estado Islâmico

A informação, ainda não confirmada, surge no momento em que os militantes nigerianos estão se reunindo em uma cidade do nordeste do país. O grupo tenta enfrentar membros de uma força multinacional que os retirou de uma série de cidades nas últimas semanas.

Na mensagem atribuída ao líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, o texto em árabe diz: "Anunciamos nossa aliança com o Califado dos Muçulmanos". O líder do Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi se autodeclarou o califa.

A polícia diz que quatro ataques suicidas a bomba atingiram a cidade de Maidiguri neste sábado, matando 54 pessoas e ferindo 143 na região, que é o coração do levante extremista nigeriano. Fonte: Associated Press.