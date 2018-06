Boko Haram assume autoria do massacre de 2 mil em Baga

O líder do grupo extremista Boko Haram, Abubakar Shekau, assumiu a responsabilidade pelo assassinatos em massa que ocorreram na cidade de Baga, no começo do ano. De acordo com a Anistia Internacional, cerca de 2 mil pessoas foram mortas e 3,7 mil casas e negócios foram destruídos no incidente, que aconteceu no dia 3.

Shekau fez o anúncio em um vídeo divulgado no YouTube na terça-feira, mesmo dia em que a promotora da Corte Internacional, Fatou Bensouda, afirmou que irá examinar os relatos de assassinatos em massa e crimes contra a humanidade na Nigéria.

"Nós somos os que lutaram contra as pessoas de Baga, e nos os matamos como Ele (Alá) ordenou em seu livro", afirmou o líder do Boko Haram. "Este é só o começo das mortes. O que vocês presenciaram é a ponta do iceberg. Mais mortes estão a caminho."